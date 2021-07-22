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    Perdigao - статистика

    Имя Perdigao
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Биркиркара 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -90' Биркиркара (Биркиркара) 1:0
    (4:5)п    		 Олимпия (Любляна)
    22.07.2021 86' -89' Олимпия (Любляна) 1:0 Биркиркара (Биркиркара)
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