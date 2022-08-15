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    Elliot Panicco - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Elliot Panicco
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.10.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    03.10.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    18.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    04.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Колорадо (Денвер)
    28.08.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    22.08.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 4:0 Даллас (Даллас)
    15.08.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    07.08.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 3:4 Торонто (Торонто)
    04.08.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    24.07.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    18.07.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    14.07.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    10.07.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 4:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    04.07.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:2 Портленд (Портленд)
    26.06.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    20.06.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    12.06.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 0:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    29.05.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
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