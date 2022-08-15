|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|03.10.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:0
|Даллас (Даллас)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|4:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|04.07.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Портленд (Портленд)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|29.05.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)