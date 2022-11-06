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    Ромен Февр - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Ромен
    Фамилия Февр
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 74' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    43'
    12.02.2023 51' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    09.02.2023 1' - 68' Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 81' Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 53' - 90' Реймс 4:2 Лорьян Франция. Лига 1, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 10 0 1 0 0
    Лорьян 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -74' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    43'
    12.02.2023 51' -90' Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2023 1' -81' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 53' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    01.01.2023 73' -90' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.12.2022 70' -90' Брест (Брест) 2:4 Лион (Лион)
    11.11.2022 77' -90' Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    06.11.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 73' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.10.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    16.10.2022 76' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    18.09.2022 Был в запасе Лион (Лион) 0:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2022 83' -90' Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    07.09.2022 1' -46' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    03.09.2022 1' -90' Лион (Лион) 5:0 Анжер (Анжер)
    62'
    31.08.2022 1' -69' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    28.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    19.08.2022 87' -90' Лион (Лион) 4:1 Труа (Труа)
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