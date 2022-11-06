Ромен Февр - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Февр
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
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€ 10,00
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|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Февр
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 74'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|43'
|12.02.2023
|51' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|09.02.2023
|1' - 68'
|Лорьян
|
1:2
(2:4)п
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 81'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|53' - 90'
|Реймс
|4:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|10
|0
|1
|0
|0
|Лорьян
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -74'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|43'
|12.02.2023
|51' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.02.2023
|1' -81'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|53' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|73' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.12.2022
|70' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Лион (Лион)
|11.11.2022
|77' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|73' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|16.10.2022
|76' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2022
|83' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|07.09.2022
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|03.09.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|62'
|31.08.2022
|1' -69'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|19.08.2022
|87' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Труа (Труа)