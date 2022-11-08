Энсо Эбосс - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Энсо
|Фамилия
|Эбосс
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амьен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Энсо
|Фамилия
|Эбосс
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амьен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 17'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|86' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|87' - 90'
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|30.01.2023
|85' - 90'
|Удинезе
|1:1
|Верона
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|20
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -17'
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.02.2023
|86' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.02.2023
|87' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|30.01.2023
|85' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|15.01.2023
|74' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|07.01.2023
|69' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.11.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|84'
|08.11.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|04.11.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|16.10.2022
|63' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|09.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|70'
|03.10.2022
|58' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|80' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|11.09.2022
|1' -46'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|25'
|04.09.2022
|17' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.08.2022
|81' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|13.08.2022
|67' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)