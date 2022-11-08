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    Энсо Эбосс - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Энсо
    Фамилия Эбосс
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Амьен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 марта 1999 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 17' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 86' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 87' - 90' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    30.01.2023 85' - 90' Удинезе 1:1 Верона Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 20 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -17' Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.02.2023 86' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.02.2023 87' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    30.01.2023 85' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    22.01.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 74' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    07.01.2023 69' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.11.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    84'
    08.11.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.11.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 63' -90' Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    09.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    70'
    03.10.2022 58' -90' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 80' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 1' -46' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    25'
    04.09.2022 17' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    31.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 81' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    13.08.2022 67' -90' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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