Никита Кокарев - статистика
#80 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Кокарев
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Вес
|68
|Имя
|Никита
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Кокарев
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)