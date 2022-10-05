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    Никита Кокарев - статистика

    #80 | Вратарь
    Имя Никита
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Кокарев
    Команда Краснодар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 января 2003 (20 лет)
    Рост 184
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2
    (4:5)п    		 Шинник (Ярославль)
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