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    Йехван Диуф - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Йехван
    Фамилия Диуф
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 ноября 1999 (23 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    23'
    05.02.2023 1' - 90' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 1' - 90' Реймс 4:2 Лорьян Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 1' - 90' ПСЖ 1:1 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    12.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    05.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    29.01.2023 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.01.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    11.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    02.01.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    29.12.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    13.11.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    24'
    06.11.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Нант (Нант)
    30.10.2022 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    90'
    15.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    08.10.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
    02.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 2:2 Реймс (Реймс)
    18.09.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 0:3 Монако (Монако)
    11.09.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    28.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    14.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
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