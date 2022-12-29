Йехван Диуф - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Йехван
|Фамилия
|Диуф
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Йехван
|Фамилия
|Диуф
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|23'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|4:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|1:1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.01.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.01.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|02.01.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|29.12.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|13.11.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|24'
|06.11.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|90'
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|02.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|18.09.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Монако (Монако)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)