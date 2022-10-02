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    Артур Загре - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Артур
    Фамилия Загре
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 2001 (21 год)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    10.02.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:0 Экселсиор (Роттердам)
    04.02.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    09.10.2022 56' -90' Утрехт (Утрехт) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    02.10.2022 58' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:1 Утрехт (Утрехт)
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