Артур Загре - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Загре
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 2001 (21 год)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Загре
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 2001 (21 год)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|10.02.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Экселсиор (Роттердам)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|09.10.2022
|56' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|02.10.2022
|58' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:1
|Утрехт (Утрехт)