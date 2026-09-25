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Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Лукас Да Кунья
Статистика
€ 20 млн
Лукас Да Кунья - статистика
Комо
9 июня 2001 (25), Руан
#7 | Нападающий
174 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
1' - 46'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 80'
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 65'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 80'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
1' - 65'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
1' - 46'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 80'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 80'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
1' - 65'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
46' - 90'
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