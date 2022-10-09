|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)