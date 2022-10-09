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    Warleson - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Warleson
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    29.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    21.01.2023 1' -90' Остенде (Остенде) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    23.12.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.10.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.10.2022 Был в запасе Серен (Серен) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    09.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20.08.2022 Был в запасе Генк (Генк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    13.08.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    07.08.2022 Был в запасе Стандард (Льеж) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    30.07.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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