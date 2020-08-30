Давид Тошевски - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тошевски
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2001 (21 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тошевски
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2021
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|08.11.2020
|82' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Химки (Химки)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.09.2020
|90' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|30.08.2020
|85' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|90'
|26.08.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|23.08.2020
|90' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.08.2020
|77' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.08.2020
|85' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)