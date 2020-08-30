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    Давид Тошевски - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Тошевски
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 2001 (21 год)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2021 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Тамбов (Тамбов)
    06.12.2020 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Уфа (Уфа)
    08.11.2020 82' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.10.2020 Был в запасе Спартак (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.10.2020 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Химки (Химки)
    18.10.2020 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Ахмат (Грозный)
    04.10.2020 Был в запасе Сочи (Сочи) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    27.09.2020 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    14.09.2020 90' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (Москва)
    30.08.2020 85' -90' Краснодар (Краснодар) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    90'
    26.08.2020 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    23.08.2020 90' -90' Уфа (Уфа) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.08.2020 77' -90' Динамо (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    15.08.2020 85' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
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