Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Давид Тошевски - статистика

Дендер
16 июля 2001 (25), Скопье
#9 | Нападающий
186 см
Северная Македония
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дендер
26
4
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Дендер
1 : 4
19.04.2026
Серкль Брюгге
1' - 72'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Дендер
1 : 2
12.04.2026
Зюлте-Варегем
57' - 90'
69'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
62' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Дендер
1 : 3
22.03.2026
Гент
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
2 : 0
14.03.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Дендер
2 : 2
07.03.2026
Шарлеруа
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
01.03.2026
Дендер
1' - 87'
25'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
14.02.2026
Дендер
1' - 78'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
68' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Дендер
1 : 2
01.02.2026
Генк
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
1' - 82'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
1 : 0
18.01.2026
Антверпен
1' - 83'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
1 : 1
27.12.2025
Дендер
1' - 78'
61'
52'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Дендер
1 : 5
14.12.2025
Брюгге
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
1' - 62'
40'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Антверпен
1 : 2
23.11.2025
Дендер
1' - 66'
50'
65'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
2 : 2
07.11.2025
Зюлте-Варегем
1' - 69'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
2 : 1
01.11.2025
Дендер
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
1 : 1
25.10.2025
Дендер
1' - 71'
3'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
63' - 90'
90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+