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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Данди Юнайтед
Ross Graham
Статистика
Ross Graham - статистика
Данди Юнайтед
#6 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
0 : 4
29.08.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
21
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Сент-Миррен
1 : 1
17.05.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
12.05.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Абердин
2 : 0
09.05.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Килмарнок
3 : 0
02.05.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
26.04.2026
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
11.04.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
4 : 2
04.04.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
22.03.2026
Селтик
1' - 90'
87'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди
2 : 2
15.03.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
03.03.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 0
28.02.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
24.02.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
21.02.2026
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Фалкирк
2 : 3
14.02.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
24'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
3 : 2
04.02.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
74'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
31.01.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Селтик
4 : 0
10.01.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
03.01.2026
Данди
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
20.12.2025
Хиберниан
1' - 70'
69'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.12.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
13.12.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
2 : 0
06.12.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
2 : 2
03.12.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
1 : 1
29.11.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
22.11.2025
Фалкирк
Был в запасе
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