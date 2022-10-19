Брайт Арри-Мби - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Брайт
|Фамилия
|Арри-Мби
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Брайт
|Фамилия
|Арри-Мби
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|11'