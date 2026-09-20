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Лидс
Мельвен Бар
Статистика
€ 10 млн
Мельвен Бар - статистика
Лидс
6 ноября 2000 (25)
#26 | Защитник
173 см | 65 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0 : 0
20.09.2026
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
4 : 1
14.09.2026
Ньюкасл
72' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
6 : 3
09.09.2026
Лидс
1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 1
05.09.2026
Лидс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Франция. Кубок 2025/2026
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Олимпиада 2020
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Челси
6 : 3
09.09.2026
Лидс
1' - 78'
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