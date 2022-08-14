Василиос Сурлис - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Сурлис
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Сурлис
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Эммен (Эммен)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|02.10.2022
|81' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:0
|Волендам (Волендам)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Экселсиор (Роттердам)
|10.09.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|3:4
|Утрехт (Утрехт)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|2:1
|Фортуна (Ситтард)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:4
|Камбур (Лиуварден)
|14.08.2022
|82' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Фортуна (Ситтард)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)