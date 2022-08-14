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    Василиос Сурлис - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Василиос
    Фамилия Сурлис
    Команда Фортуна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фортуна 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 0:1 Эммен (Эммен)
    15.10.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    09.10.2022 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    02.10.2022 81' -90' Фортуна (Ситтард) 2:0 Волендам (Волендам)
    17.09.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:0 Экселсиор (Роттердам)
    10.09.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    02.09.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 3:4 Утрехт (Утрехт)
    27.08.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 2:1 Фортуна (Ситтард)
    20.08.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:4 Камбур (Лиуварден)
    14.08.2022 82' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Фортуна (Ситтард)
    06.08.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
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