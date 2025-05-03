Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Теден Менжи - статистика

Лутон Таун
30 апреля 2002 (24), Манчестер
#15 | Защитник
183 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
18
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Вест Бромвич
5 : 3
03.05.2025
Лутон Таун
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лутон Таун
1 : 0
26.04.2025
Ковентри
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лутон Таун
3 : 1
21.04.2025
Бристоль Сити
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Дерби Каунти
0 : 1
18.04.2025
Лутон Таун
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лутон Таун
0 : 1
12.04.2025
Блэкберн
56' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Сток Сити
1 : 1
08.04.2025
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Норвич Сити
4 : 2
30.11.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
3 : 0
27.11.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лутон Таун
1 : 0
23.11.2024
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
5 : 1
09.11.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лутон Таун
1 : 0
06.11.2024
Кардифф
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лутон Таун
1 : 1
01.11.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
05.10.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
2 : 2
01.10.2024
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
1' - 42'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
1' - 90'
10'
41'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
1 : 0
24.08.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
0 : 0
17.08.2024
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
1 : 4
12.08.2024
Бернли
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+