Ян Замбурек - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Замбурек
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Замбурек
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|13
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|65' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|1' -63'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|53'
|24.10.2022
|1' -70'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|16.10.2022
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.10.2022
|73' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|46' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|81' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|1' -46'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|14.08.2022
|62' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.08.2022
|77' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|31.07.2022
|60' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|90'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|71' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)