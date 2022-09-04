Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ян Замбурек - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Замбурек
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 2001 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 13 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 65' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    06.11.2022 1' -63' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    53'
    24.10.2022 1' -70' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    16.10.2022 46' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 73' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 46' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 81' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 1' -46' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21.08.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    14.08.2022 62' -90' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    06.08.2022 77' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    31.07.2022 60' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    90'
    24.07.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 71' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    • Читайте нас: 
    11