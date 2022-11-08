Брайан Мбеумо - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Мбеумо
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1999 (23 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 28,00
млн
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Мбеумо
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|90'
|11.02.2023
|1' - 71'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 82'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|44' 41'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|80' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)