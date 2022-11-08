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    Брайан Мбеумо - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Мбеумо
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1999 (23 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 28,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    90'
    11.02.2023 1' - 71' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 82' Брентфорд 3:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    44' 41'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 80' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2
    (5:6)п    		 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
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