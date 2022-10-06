Риккардо Калафьори - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Калафьори
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Калафьори
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 50'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|03.11.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|62'
|13.10.2022
|1' -78'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)