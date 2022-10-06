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    Риккардо Калафьори - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Риккардо
    Фамилия Калафьори
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 50' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    16.02.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
    04.02.2023 1' - 90' Грассхоппер 1:0 Базель Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -90' Трабзонспор (Трабзон) 1:0 Базель (Базель)
    03.11.2022 1' -90' Пюник (Ереван) 1:2 Базель (Базель)
    62'
    13.10.2022 1' -78' Слован (Братислава) 3:3 Базель (Базель)
    06.10.2022 Был в запасе Базель (Базель) 0:2 Слован (Братислава)
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