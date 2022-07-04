Кирилл Большаков - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Большаков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2000 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Большаков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -46'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)