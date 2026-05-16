Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 550 тыс

Кирилл Большаков - статистика

Арсенал
31 марта 2000 (26)
#31 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
27
2
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Арсенал
1 : 4
16.05.2026
Родина
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Енисей
1 : 0
11.05.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
1' - 90'
50'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Спартак К
1 : 1
25.04.2026
Арсенал
1' - 90'
68'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Арсенал
0 : 0
22.04.2026
Челябинск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Шинник
2 : 0
18.04.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Торпедо
1 : 1
12.04.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 2
05.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Арсенал
3 : 1
29.03.2026
Сокол
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Урал
2 : 0
15.03.2026
Арсенал
1' - 90'
82'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал
0 : 1
09.03.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
КАМАЗ
1 : 1
27.02.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
1 : 1
22.11.2025
Черноморец
1' - 90'
22'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
1 : 2
16.11.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
08.11.2025
Чайка
1' - 90'
90'
73'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 2
03.11.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
24.10.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
2 : 2
19.10.2025
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Арсенал
2 : 2
11.10.2025
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2025
Арсенал
1' - 90'
30'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
29.09.2025
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Арсенал
1 : 2
13.09.2025
Спартак К
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Факел
1 : 0
08.09.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Арсенал
3 : 1
03.09.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
2 : 1
30.08.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 2
16.08.2025
Енисей
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Родина
1 : 1
09.08.2025
Арсенал
1' - 90'
21'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
1' - 90'
26'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
1 : 1
25.07.2025
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
19.07.2025
КАМАЗ
1' - 90'
54'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+