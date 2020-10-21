Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максим Пикатов - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Пикатов
    Команда Динамо Бр
    Состав Основной
    Родной город Брянск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 2001 (21 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 76' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Тамбов (Тамбов)
    • Читайте нас: 
    11