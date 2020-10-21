Максим Пикатов - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Пикатов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брянск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Пикатов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брянск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|76' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Тамбов (Тамбов)