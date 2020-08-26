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    Наилсон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Медейрос
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2020 1' -90' Велес (Москва) 4:1 Балтика (Калининград)
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