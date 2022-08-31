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    Степан Оганесян - статистика

    #84 | Нападающий
    Имя Степан
    Фамилия Оганесян
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 сентября 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    23.11.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.10.2022 1' -77' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    31'
    28.09.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    207'
    14.09.2022 1' -72' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2022 1' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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