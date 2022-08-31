Степан Оганесян - статистика
#84 | Нападающий
|Имя
|Степан
|Фамилия
|Оганесян
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Степан
|Фамилия
|Оганесян
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2022
|1' -77'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|31'
|28.09.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|207'
|14.09.2022
|1' -72'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)