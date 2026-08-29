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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Сент-Джонстон
Logan Chalmers
Статистика
Logan Chalmers - статистика
Сент-Джонстон
#23 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
2 : 1
29.08.2026
Сент-Джонстон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
2 : 1
29.08.2026
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
1 : 0
08.08.2026
Сент-Джонстон
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
4 : 3
02.08.2026
Килмарнок
61' - 90'
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