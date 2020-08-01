Иван Донсков - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Донсков
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Донсков
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|09.09.2020
|70' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Алания (Владикавказ)
|05.09.2020
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|30.08.2020
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:3
|Иртыш (Омск)
|62'
|22.08.2020
|1' -64'
|Иртыш (Омск)
|0:5
|Спартак-2 (Москва)
|16.08.2020
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|12.08.2020
|73' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Енисей (Красноярск)