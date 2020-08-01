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    Иван Донсков - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Донсков
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Родной город Ростов-на-Дону
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 октября 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    13.09.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:1 Иртыш (Омск)
    09.09.2020 70' -90' Иртыш (Омск) 0:2 Алания (Владикавказ)
    05.09.2020 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Иртыш (Омск)
    30.08.2020 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:3 Иртыш (Омск)
    62'
    22.08.2020 1' -64' Иртыш (Омск) 0:5 Спартак-2 (Москва)
    16.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Иртыш (Омск)
    12.08.2020 73' -90' Иртыш (Омск) 1:2 Чертаново (Москва)
    08.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Иртыш (Омск)
    01.08.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:2 Енисей (Красноярск)
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