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    Владислав Васильев - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Васильев
    Команда Дружба
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 1999 (23 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2022 74' -90' Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
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