Владислав Васильев - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.09.2022
|74' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)