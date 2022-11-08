Стивен Сессеньон - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Сессеньон
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Сессеньон
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -82'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)