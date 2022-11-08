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    Стивен Сессеньон - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Сессеньон
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 2000 (22 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 1' -82' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    21.12.2022 1' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
    08.11.2022 Был в запасе Стивенидж (Стивэнейдж) 1:2
    (4:5)п    		 Чарльтон (Чарльтон)
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