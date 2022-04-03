Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Oskar Opsahl - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Oskar Opsahl
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2022 70' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.04.2022 70' -90' Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
    • Читайте нас: 
    11