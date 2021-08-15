Максенс Ривера - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Максенс
|Фамилия
|Ривера
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Максенс
|Фамилия
|Ривера
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2022
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:4
|Марсель (Марсель)
|26.01.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:5
|Ренн (Ренн)
|15.08.2021
|86' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)