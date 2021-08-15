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    Максенс Ривера - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Максенс
    Фамилия Ривера
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 2002 (20 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2022 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:4 Марсель (Марсель)
    26.01.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    15.01.2022 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Ланс (Ланс)
    05.12.2021 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:5 Ренн (Ренн)
    15.08.2021 86' -90' Ланс (Ланс) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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