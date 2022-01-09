Иван Нею - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Нею
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Нею
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Камерун
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2022
|87' -90'
|Гамбия
|0:2
|Камерун
|17.01.2022
|Был в запасе
|Кабо-Верде
|1:1
|Камерун
|09.01.2022
|88' -90'
|Камерун
|2:1
|Буркина-Фасо