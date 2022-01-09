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    Иван Нею - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Иван
    Фамилия Нею
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Камерун 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 87' -90' Гамбия 0:2 Камерун
    17.01.2022 Был в запасе Кабо-Верде 1:1 Камерун
    09.01.2022 88' -90' Камерун 2:1 Буркина-Фасо
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