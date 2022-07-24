|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чикаго Файр
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|02.10.2022
|90' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:3
|Чикаго Файр (Чикаго)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:3
|Шарлотт (Шарлотт)
|14.09.2022
|80' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|3:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|3:1
|Интер (Майами)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|14.08.2022
|79' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:3
|Чикаго Файр (Чикаго)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:3
|Чикаго Файр (Чикаго)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|4:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|02.04.2022
|84' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:0
|Даллас (Даллас)
|89'
|20.03.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|3:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:2
|Чикаго Файр (Чикаго)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:0
|Орландо Сити (Орландо)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)