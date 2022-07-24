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    Javier Casas - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Javier Casas
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чикаго Файр 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    02.10.2022 90' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    18.09.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 2:3 Шарлотт (Шарлотт)
    14.09.2022 80' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    11.09.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Интер (Майами)
    22.08.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    14.08.2022 79' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.08.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    31.07.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    24.07.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    04.07.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    26.06.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    08.05.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    17.04.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    09.04.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 1:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    02.04.2022 84' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Даллас (Даллас)
    89'
    20.03.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    13.03.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    06.03.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Орландо Сити (Орландо)
    27.02.2022 Был в запасе Интер (Майами) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
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