Рауль Моро - статистика
#65 | Нападающий
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Моро
|Команда
|Лацио
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Моро
|Команда
|Лацио
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|10
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Верона (Верона)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Лацио (Рим)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Милан (Милан)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Лацио (Рим)
|14.03.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Лацио (Рим)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лацио (Рим)
|12.02.2022
|78' -90'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:3
|Лацио (Рим)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Лацио (Рим)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Лацио (Рим)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Лацио (Рим)
|17.12.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Лацио (Рим)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Лацио (Рим)
|02.12.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:4
|Удинезе (Удине)
|28.11.2021
|75' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Лацио (Рим)
|20.11.2021
|75' -90'
|Лацио (Рим)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|30.10.2021
|77' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Лацио (Рим)
|27.10.2021
|84' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|24.10.2021
|63' -90'
|Верона (Верона)
|4:1
|Лацио (Рим)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Лацио (Рим)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Рома (Рим)
|23.09.2021
|1' -46'
|Торино (Турин)
|1:1
|Лацио (Рим)
|19.09.2021
|88' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|12.09.2021
|84' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Лацио (Рим)
|28.08.2021
|71' -90'
|Лацио (Рим)
|6:1
|Специя (Ла Специя)
|85'
|21.08.2021
|60' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Лацио (Рим)