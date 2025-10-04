Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Интер Майами
Luis Barraza
Статистика
Luis Barraza - статистика
Интер Майами
#13 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
23
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
04.10.2025
Шарлотт
1' - 21'
21'
США. МЛС, 47 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 6
28.09.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Интер Майами
3 : 2
21.09.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
14.09.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
31.08.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
24.08.2025
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Монреаль
1 : 1
17.08.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
10.08.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 4
27.07.2025
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Коламбус
2 : 1
20.07.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 1
17.07.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
13.07.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
06.07.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
29.06.2025
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
15.06.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
1 : 2
01.06.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нэшвилл
0 : 0
18.05.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
70'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
15.05.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Торонто
2 : 0
10.05.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
04.05.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
26.04.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
77'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
20.04.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
35'
81'
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
13.04.2025
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Хосе
6 : 1
07.04.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
30.03.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.03.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
16.03.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
09.03.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
2 : 2
02.03.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
23.02.2025
Торонто
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Фото
Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
Вчера, 21:40
1
Видео
Винисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
Вчера, 21:24
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+