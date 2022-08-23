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    Люк Томас - статистика

    #56 | Защитник
    Имя Люк
    Фамилия Томас
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 81' - 90' Астон Вилла 2:4 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур
    28.01.2023 1' - 63' Уолсолл 0:1 Лестер Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
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