Люк Томас - статистика
#56 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|81' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|28.01.2023
|1' - 63'
|Уолсолл
|0:1
|Лестер
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -64'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|20.12.2022
|1' -86'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|29'
|08.11.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)