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Англия. Первая лига
Команды
Лестер
Люк Томас
Статистика
€ 5 млн
Люк Томас - статистика
Лестер
10 июня 2001 (25)
#33 | Защитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Барнсли
1 : 1
19.09.2026
Лестер
1' - 90'
7'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
29.08.2026
Лестер
1' - 90'
48'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
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Лига Европы 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
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К
Лестер
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ипсвич Таун
3 : 1
25.08.2026
Лестер
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Лестер
1 : 0
08.08.2026
Нортгемптон Таун
1' - 90'
15'
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