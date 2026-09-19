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Сельта
Ферран Хутгла
Статистика
€ 10 млн
Ферран Хутгла - статистика
Сельта
1 февраля 1999 (27)
#9 | Нападающий
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 63'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 56'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
1' - 84'
41'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
83' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 69'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 63'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
1' - 84'
41'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
83' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 69'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
79' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
1' - 64'
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