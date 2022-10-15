Николо Ровелла - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Ровелла
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Ровелла
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 70'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|62'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|72' - 90'
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|29.01.2023
|1' - 59'
|Ювентус
|0:2
|Монца
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|14
|0
|0
|3
|1
|Ювентус
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -70'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|62'
|12.02.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|72' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|1' -59'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|58' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|62'
|15.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|90'
|09.10.2022
|1' -84'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|18.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -58'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|76'
|27.08.2022
|85' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|85' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|90'
|15.08.2022
|76' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)