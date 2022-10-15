Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николо Ровелла - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Николо
    Фамилия Ровелла
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 декабря 2001 (21 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 70' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    62'
    12.02.2023 1' - 90' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 72' - 90' Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    29.01.2023 1' - 59' Ювентус 0:2 Монца Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 14 0 0 3 1
    Ювентус 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -70' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    62'
    12.02.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 72' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 1' -59' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    13.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 58' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    62'
    15.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    90'
    09.10.2022 1' -84' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -58' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    76'
    27.08.2022 85' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    22.08.2022 85' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    90'
    15.08.2022 76' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    • Читайте нас: 
    11