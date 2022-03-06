Максим Данилин - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Данилин
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новомосковск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Данилин
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новомосковск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -61'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|56'
|15.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|06.05.2022
|78' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:2
|Алания (Владикавказ)
|30.04.2022
|77' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|80' 86'
|23.04.2022
|76' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:3
|Кубань (Краснодар)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|26.03.2022
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Велес (Москва)
|12.03.2022
|75' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|21.11.2021
|87' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|13.11.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.10.2021
|64' -86'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Спартак-2 (Москва)
|25.09.2021
|80' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.09.2021
|67' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)