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    Максим Данилин - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Николаевич
    Фамилия Данилин
    Команда Нефтехимик
    Состав Основной
    Родной город Новомосковск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 мая 2001 (21 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 7 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -61' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    56'
    15.05.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    06.05.2022 78' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 5:2 Алания (Владикавказ)
    30.04.2022 77' -90' Спартак-2 (Москва) 0:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    80' 86'
    23.04.2022 76' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:3 Кубань (Краснодар)
    02.04.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    26.03.2022 Был в запасе Ротор (Волгоград) 2:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    19.03.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Велес (Москва)
    12.03.2022 75' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    06.03.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    21.11.2021 87' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    17.11.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Балтика (Калининград)
    13.11.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    23.10.2021 64' -86' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    17.10.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 2:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    13.10.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 5:0 Спартак-2 (Москва)
    25.09.2021 80' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.09.2021 67' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
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