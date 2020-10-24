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    Рикард Санчес - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Рикард
    Фамилия Санчес
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 2000 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2021 61' -90' Атлетико (Мадрид) 0:2 Леванте (Валенсия)
    03.01.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    30.12.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    19.12.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Эльче (Эльче)
    05.12.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    28.11.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.11.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Барселона (Барселона)
    07.11.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Кадис (Кадис)
    31.10.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    24.10.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Бетис (Севилья)
    17.10.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    03.10.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
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