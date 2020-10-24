Рикард Санчес - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Рикард
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Рикард
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2021
|61' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Леванте (Валенсия)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)