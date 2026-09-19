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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Мартин Палумбо
Статистика
€ 1,50 млн
Мартин Палумбо - статистика
Авеллино
5 марта 2002 (24)
#20 | Полузащитник
Норвегия | Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
1' - 90'
18'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Авеллино
3 : 0
29.08.2026
Виченца
1' - 83'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
5
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
1' - 90'
18'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Авеллино
3 : 0
29.08.2026
Виченца
1' - 83'
Италия. Серия В, 1 тур
Авеллино
1 : 2
22.08.2026
Ареццо
1' - 63'
15'
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