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    Хави Диас - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Хави
    Фамилия Диас
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 мая 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    11.05.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    08.05.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Севилья (Севилья)
    29.04.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Кадис (Кадис)
    21.04.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:3 Севилья (Севилья)
    17.04.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:3 Реал (Мадрид)
    08.04.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:2 Гранада (Гранада)
    03.04.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Севилья (Севилья)
    20.03.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    13.03.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    04.03.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Севилья (Севилья)
    27.02.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Бетис (Севилья)
    11.02.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Эльче (Эльче)
    05.02.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    22.01.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:2 Сельта (Виго)
    19.01.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Севилья (Севилья)
    09.01.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    03.01.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Севилья (Севилья)
    21.12.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Барселона (Барселона)
    18.12.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    11.12.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Севилья (Севилья)
    04.12.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    28.11.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    07.11.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Севилья (Севилья)
    27.10.2021 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Севилья (Севилья)
    24.10.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 5:3 Леванте (Валенсия)
    03.10.2021 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:0 Севилья (Севилья)
    25.09.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    22.09.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    19.09.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Севилья (Севилья)
    28.08.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Севилья (Севилья)
    23.08.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    15.08.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Райо Вальекано (Мадрид)
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