Хави Диас - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.04.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Реал (Мадрид)
|08.04.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Гранада (Гранада)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|04.03.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|11.02.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Сельта (Виго)
|19.01.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:3
|Леванте (Валенсия)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)