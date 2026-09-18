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€ 250 тыс

Альбек Гонгапшев - статистика

Шинник
19 апреля 2000 (26), Нальчик
#10 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
1' - 62'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Шинник
2 : 0
10.09.2026
Торпедо
56' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Шинник
2 : 2
05.09.2026
Ротор
1' - 69'
39'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Енисей
0 : 0
30.08.2026
Шинник
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
10
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
1' - 62'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Шинник
2 : 2
05.09.2026
Ротор
1' - 69'
39'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Енисей
0 : 0
30.08.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 3
22.08.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
0 : 2
14.08.2026
Шинник
1' - 82'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Шинник
2 : 2
08.08.2026
Арсенал
1' - 73'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нижний Новгород
3 : 0
02.08.2026
Шинник
57' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Торпедо
1 : 1
26.07.2026
Шинник
56' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Шинник
2 : 0
19.07.2026
Ленинградец
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
2 : 2
12.07.2026
Сочи
1' - 61'
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