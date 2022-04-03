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    Sander Moen Foss - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Sander Moen Foss
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сандефьорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    03.04.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 1:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
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