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    Лоренцо Андреначчи - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Лоренцо
    Фамилия Андреначчи
    Команда Дженоа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 января 1995 (28 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брешиа 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2020 1' -90' Брешиа (Брешиа) 1:1 Сампдория (Генуя)
    29.07.2020 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Брешиа (Брешиа)
    25.07.2020 1' -90' Брешиа (Брешиа) 1:2 Парма (Парма)
    22.07.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 3:1 Брешиа (Брешиа)
    19.07.2020 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:1 СПАЛ (Феррара)
    14.07.2020 1' -90' Аталанта (Бергамо) 6:2 Брешиа (Брешиа)
    11.07.2020 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 0:3 Рома (Рим)
    08.07.2020 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Брешиа (Брешиа)
    05.07.2020 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:0 Верона (Верона)
    01.07.2020 Был в запасе Интер (Милан) 6:0 Брешиа (Брешиа)
    27.06.2020 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:2 Дженоа (Генуя)
    22.06.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    09.03.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:0 Брешиа (Брешиа)
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