Лоренцо Андреначчи - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Андреначчи
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1995 (28 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Андреначчи
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брешиа
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2020
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|29.07.2020
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Брешиа (Брешиа)
|25.07.2020
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:2
|Парма (Парма)
|22.07.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|3:1
|Брешиа (Брешиа)
|19.07.2020
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:1
|СПАЛ (Феррара)
|14.07.2020
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|6:2
|Брешиа (Брешиа)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|0:3
|Рома (Рим)
|08.07.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Брешиа (Брешиа)
|05.07.2020
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:0
|Верона (Верона)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:0
|Брешиа (Брешиа)
|27.06.2020
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|22.06.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|09.03.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)