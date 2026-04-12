Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Кайке Роша - статистика

Каза Пиа
28 февраля 2001 (25)
#27 | Защитник
195 см | 90 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 29 тур
Алверка
3 : 1
12.04.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
1 : 1
06.04.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
1 : 1
01.03.2026
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Фамаликан
2 : 0
23.02.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
3 : 2
14.02.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
1' - 80'
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
1' - 84'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
1' - 73'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
4 : 0
26.10.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
2 : 2
03.10.2025
Эшторил
1' - 88'
28'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
1' - 82'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 1
21.09.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 2
14.09.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
4 : 0
24.08.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 2
08.08.2025
Спортинг
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
5
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
20
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
25
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+