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    Энтони Гордон - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Энтони
    Фамилия Гордон
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 февраля 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 64' - 90' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 36' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    60'
    04.02.2023 69' - 90' Ньюкасл 1:1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -52' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    44'
    23.08.2022 Был в запасе Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
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