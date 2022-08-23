Энтони Гордон - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|64' - 90'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|36' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|60'
|04.02.2023
|69' - 90'
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -52'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|44'
|23.08.2022
|Был в запасе
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)