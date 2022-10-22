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    Андреа Карбони - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Карбони
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 2001 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.01.2023 Был в запасе Ювентус 0:2 Монца Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 79' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 54' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    30.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 63' -90' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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