Уилфрид Синго - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Уилфрид
|Фамилия
|Синго
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Уилфрид
|Фамилия
|Синго
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|67' - 90'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|79'
|10.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|01.02.2023
|1' - 62'
|Фиорентина
|2:1
|Торино
|Италия. Кубок, 1/4 финала
|28.01.2023
|55' - 90'
|Эмполи
|2:2
|Торино
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|17
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|67' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|79'
|10.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2023
|55' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|21.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|1' -81'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|64' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|13.11.2022
|30' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|55'
|09.11.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|1' -81'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.10.2022
|79' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -85'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|70'
|17.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|57'
|10.09.2022
|90' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|27.08.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|20.08.2022
|1' -72'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|13.08.2022
|1' -81'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)
|19'