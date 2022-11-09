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    Уилфрид Синго - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Уилфрид
    Фамилия Синго
    Команда Торино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 декабря 2000 (22 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 67' - 90' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    79'
    10.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    01.02.2023 1' - 62' Фиорентина 2:1 Торино Италия. Кубок, 1/4 финала
    28.01.2023 55' - 90' Эмполи 2:2 Торино Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 17 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 67' -90' Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    79'
    10.02.2023 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    28.01.2023 55' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    21.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Торино (Турин)
    15.01.2023 1' -81' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 64' -90' Салернитана (Салернитана) 1:1 Торино (Турин)
    13.11.2022 30' -90' Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    55'
    09.11.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 1' -81' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    30.10.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    23.10.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    15.10.2022 79' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    09.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 1' -85' Наполи (Неаполь) 3:1 Торино (Турин)
    70'
    17.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    57'
    10.09.2022 90' -90' Интер (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    27.08.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 1:2 Торино (Турин)
    20.08.2022 1' -72' Торино (Турин) 0:0 Лацио (Рим)
    13.08.2022 1' -81' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
    19'
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