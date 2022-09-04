|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|13.11.2022
|89' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|87' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|89' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|17.09.2022
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|19'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|04.09.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|85' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|81' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)