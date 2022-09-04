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    Nemanja Celic - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Nemanja Celic
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    13.11.2022 89' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    30.10.2022 87' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 89' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    15.10.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    17.09.2022 1' -46' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    19'
    11.09.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    04.09.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 85' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    20.08.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    14.08.2022 81' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
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