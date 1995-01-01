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Лука Унбехаун
Главные новости
Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи в профиль
28
16:00
Путин рассказал о своем отношении к легионерам в российском футболе
15:54
Малафеев рассказал, как пережил смерть жены и травлю от Губерниева
1
15:49
«Краснодар» назвал цену на Сперцяна: его хочет купить «Аякс»
15:44
«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром и самым дорогим игроком «Труа»
2
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Все новости
15:25
Роша назвал Соболева клоуном: КДК принял решение по защитнику ЦСКА после консультации с доцентом из Сан-Паулу
3
15:16
КДК вынес двойное наказание Джикии за оскорбление судьи
1
14:59
Фото
Месси выбрал номер в «Интер Майами»
2
14:53
В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной шестиматчевой дисквалификации Игнатова
1
14:23
Мак Аллистер объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
1
14:04
Масштабная трансферная кампания «Реала»: клуб потратит 400 миллионов этим летом
3
13:56
Месси заявил, что некоторые боссы «Барселоны» были против его возвращения
1
13:48
Савин: «Совесть Тимощука закопана между газпромовскими строениями и останется там навсегда»
15
13:40
Игнатова могут дисквалифицировать на шесть месяцев: форвард «Спартака» судится с агентом
4
13:30
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Кто победит в финале Лиги чемпионов? Получите до 17000 рублей бесплатно и ставьте на матч «Манчестер Сити» – «Интер»
13:16
Фото
«Ливерпуль» объявил о покупке Мак Аллистера: чемпион мира взял 10-й номер
1
13:14
Лайв
Месси перешел в «Интер» Майами, Мак Аллистер – футболист «Ливерпуля». LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
1
13:08
Текст
«Барса» очень хотела вернуть Месси, но не смогла. Почему?
2
13:00
Смолов подарил девушке ювелирное украшение за 200 тысяч евро
4
12:55
Чистяков рассказал, чем ему нравится Карпин
1
12:49
«Это новый Бернарду Силва – такой же разносторонний дрищ»: Уткин определил «главный бриллиант» Лиги конференций
1
12:43
Малком назвал причины прогресса в своей игре
1
12:36
Журналист Балаге: «Ожидается, что Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году»
4
12:30
Мостовой рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ
3
12:24
Неймар вновь интересен «Барселоне»: бразилец готов сократить зарплату ради возвращения
12:12
Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой на премии «Герои РПЛ»
2
11:56
Роналду рассказал, чем хочет заняться после окончания карьеры
11:46
«Нам было вообще похрен»: Аршавин – о поражении «Зенита» от «Спартака» в 2012 году
11
11:33
Стал известен срок контракта Месси с «Интером Майами»
11:23
76-летний Семин объяснил, почему не завершает тренерскую карьеру
3
11:11
«Бавария» бесплатно подпишет двух футболистов общей стоимостью 48 миллионов
3
10:55
Уткин двумя словами охарактеризовал Лигу конференций
4
10:44
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
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Лука Унбехаун
Новости
Лука Унбехаун - новости
#25 | Вратарь
Имя
Лука
Фамилия
Унбехаун
Состав
Без клуба
Родной город
Бохум
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
27 февраля 2001 (22 года)
Рост
185
Стоимость:
€ 1,00
млн
Статистика
Новости
29 мая
10:25
Фото
«Боруссия» Д объявила об уходе пяти игроков – Ройс вручил им памятные подарки
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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