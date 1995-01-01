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    Лука Унбехаун - новости

    #25 | Вратарь
    Имя Лука
    Фамилия Унбехаун
    Состав Без клуба
    Родной город Бохум
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 февраля 2001 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
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