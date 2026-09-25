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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
Георгий Кочорашвили
Статистика
€ 4 млн
Георгий Кочорашвили - статистика
Севилья
29 июня 1999 (27), Тбилиси
#8 | Полузащитник
176 см
Грузия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
1' - 68'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
81' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
71' - 90'
81'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 54'
2'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
55' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
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Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
1' - 68'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
81' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
71' - 90'
81'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 54'
2'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
55' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
Был в запасе
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