|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:3
|Ионикос (Никея)
|06.03.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|02.03.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:1
|Астерас (Триполис)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|12.02.2022
|1' -81'
|Астерас (Триполис)
|2:3
|Ионикос (Никея)
|02.02.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|24.01.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|15.01.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Волос (Волос)
|04.01.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|ОФИ (Ираклион)
|19.12.2021
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Астерас (Триполис)
|60'
|11.12.2021
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|АЕК (Афины)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|6:2
|Атромитос (Перистери)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|31.10.2021
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|22.09.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАОК (Салоники)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)